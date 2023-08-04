Только 27 000 из 300 000 покупателей регулярно пользуются очками от Meta*.

Meta*, материнская компания Facebook*, выпустила умные очки Ray-Ban Stories в 2021 году. Эти «умные очки» позволяли пользователям делать фото или записывать видео того, что они смотрят, а затем быстро делиться ими в своих социальных сетях. На старте продажи пошли очень хорошо, но, как сообщается, сейчас они собирают пыль на полках большинства покупателей. Ссылаясь на внутренний документ Meta*, The Wall Street Journal сообщила, что менее 10% людей, у которых есть Ray-Ban Stories, регулярно используют продукт. В отчете утверждается, что Ray-Ban продала около 300 000 очков в период с сентября 2021 года по февраль 2023 года, и только 27 000 клиентов являются ежемесячно активными пользователями.

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Среди причин провала и нерегулярного использования Ray-Ban Stories Мета* называет такие проблемы, как плохое подключение и проблемы с временем автономной работы. Очки с двумя камерами, кнопкой записи, динамиками и сенсорными дужками принадлежат подразделению Meta’s Reality Labs, у которого тоже не все в порядке. В первой половине 2023 года она понесла убыток в размере почти 8 миллионов долларов. Компания предупредила инвесторов, что потери «значительно» увеличатся из-за «постоянных усилий по разработке продуктов» в дополненной и виртуальной реальности. Meta* собирается выпустить гарнитуру Quest 3 в конце этого года. Однако в целом бизнес значительно восстановился, и компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах за второй квартал.

Meta* собирается выпустить Ray-Ban Stories следующего поколения в ближайшие месяцы с улучшенным временем автономной работы и улучшенными камерами. Говорят, что они будут доступны не только в трех нынешних моделях солнцезащитных очков. Нет информации, будут ли они запущены на большем количестве рынков, чем модели первого поколения, и какова будет их цена. Предыдущая модель стоила 299 долларов.

Это не первый случай, когда какая-либо компания выпускает продукт, который не оправдал ожиданий. Например, Google Glass, телефон Fire от Amazon и AirPower от Apple входят в число неудачных устройств.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»