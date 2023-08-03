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Маск подал в суд на некоммерческую организацию за разжигание ненависти в отношении X
X утверждает, что Центр по борьбе с цифровой ненавистью пытается задушить свободу слова своих пользователей и оказать давление на рекламодателей компании.

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Компания Twitter, ныне X, подала в суд на группу исследователей, утверждая, что их исследования, направленные на выявление роста количества ненавистнических высказываний на платформе, принесли компании миллионы долларов убытка. В иске утверждается, что некоммерческая организация Centre for Digital Hate нарушила условия предоставления услуг X, неправомерно собирала большие объемы данных для анализа. В иске также утверждается, без предоставления доказательств, что эта организация получает финансирование от иностранных правительств и медиакомпаний, которые рассматривают X как конкурента.

 X утверждает, что Центр по борьбе с цифровой ненавистью пытается задушить свободу слова своих пользователей и оказать давление на рекламодателей компании.

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X утверждает, что Центр цифровой ненависти пытается подавить свободу слова пользователей и оказать давление на рекламодателей компании. Судебная тяжба между центром и технологической компанией, приобретенной в прошлом году Маском, может иметь серьезные последствия для растущего числа исследователей и правозащитных групп, пытающихся помочь общественности понять, как социальные сети формируют общество и культуру. 

Центр, имеющий офисы в США и Великобритании, регулярно публикует отчеты о разжигании ненависти, экстремизме на таких сайтах социальных сетей, как X и TikTok. Организация опубликовала несколько отчетов с критикой руководства Маска, в которых подробно описывается рост ненавистнических высказываний в адрес ЛГБТК и дезинформации об изменении климата после покупки Twitter. 

В своем иске X утверждает, что центр нарушил условия предоставления услуг, автоматически удалив большой объем данных с его сайта без его разрешения. X также утверждает, что центр получил несанкционированный доступ к внутренним данным Twitter, используя учетные данные, полученные от сотрудников другой компании, с которой X имеет деловые отношения. 

В ответ на иск Имран Ахмед, основатель и генеральный директор центра, выступил в защиту деятельности центра и обвинил Маска в том, что тот использует иск, чтобы заставить замолчать критику в адрес своего руководства и изучить роль X в распространении дезинформации и разжигании ненависти. "Вместо того чтобы бороться с токсичной средой, которую он создал, Маск пытается "убрать автора", который размещает токсичный контент на его платформе", - сказал Ахмед.

 Центр публиковал в Твиттере различные отчеты о разжигании ненависти и дезинформации.

Согласно налоговой декларации за 2021 год, центр получил 1,4 млн. долл. Изучение основных источников позволяет выявить несколько крупных благотворительных организаций, включая Национальный благотворительный фонд в США и Oak Foundation и Joseph Rowntree Charitable Trust в Великобритании. По словам представителя группы, центр не получает финансирования от государственных структур или технологических компаний, считающихся конкурентами X. Названия других источников финансирования в открытых документах не раскрываются, и центр отказался предоставить их список. 


  Twitter, который теперь называется X, потерял огромное количество рекламодателей с тех пор, как Маск приобрел компанию.

Г-н Маск, который сам себя называет абсолютным сторонником свободы слова, обещал, что разрешит любое выступление на своей платформе, если оно не будет незаконным. "Потому что в этом и заключается свобода слова", - написал Маск в своем твиттере в прошлом году. Тем не менее миллиардер периодически проявляет чувствительность к критике в свой адрес и в адрес своей компании. В прошлом году он заблокировал аккаунты нескольких журналистов, освещавших поглощение Twitter.

 

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#илон маск #twitter #твиттер
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