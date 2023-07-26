Ученые хотят выяснить, смогут ли люди безопасно размножаться за пределами Земли.

Заголовок спойлера Заголовок спойлера Тело спойлера

Приматы примут участие в эксперименте по естественному размножению животных в космосе.

реклама

Китайские ученые планируют отправить группу обезьян на космическую станцию Тяньгун для эксперимента по естественному размножению, чтобы выяснить, смогут ли люди безопасно размножаться вне планеты Земля.

«Некоторые исследования будут проведены на мышах и обезьянах, чтобы увидеть, как они растут или даже размножаются в космосе», — сказал Чжан Лу, научный сотрудник Китайской академии наук в Пекине, в интервью South China Morning Post (SCMP). «Они помогут улучшить наше понимание адаптации организма к микрогравитации и другим космическим средам», — добавил он.

Эксперимент, у которого пока нет даты выполнения, будет проводиться в Вэньтяне, самом большом модуле гигантской китайской космической лаборатории, сообщил агентству эксперт.

На сегодняшний день ученые не сообщают об успешных случаях секса млекопитающих в космосе, где испытываются условия невесомости и постоянного радиационного облучения.

Китайские члены экипажа на борту космической станции Тяньгун.

Эксперименты по разведению животных в космосе.

Размножение является внутренним желанием всех животных, и люди не являются исключением. Однако смогут ли астронавты удовлетворить эту потребность в космосе?

Ученые доказали, что бактерии и другие крошечные животные могут размножаться в космосе и возвращаться на нашу планету здоровыми. Однако эксперименты с более крупными животными, такими как млекопитающие, не увенчались успехом.

В 1979 году, например, бывший Советский Союз (СССР), запустил группу мышей-самцов и самок на спутник с намерением заставить их спариться в ходе 18-дневной миссии. Грызунам удалось спариться, но после их возвращения на Землю беременность прервалась.

С другой стороны, в 2014 году в России был проведен еще один эксперимент с пятью гекконами (один самец и четыре самки). Тест выглядел нормально, пока не была найдена капсула, в которой путешествовали рептилии, и они не обнаружили, что все они замерзли насмерть.

Как сообщает британская газета The Guardian, причиной мог быть сбой в оборудовании, обеспечивавшем температуру среды обитания, где они находились.

Между тем, НАСА уверяет, что не проводило никаких подобных экспериментов, потому что эта тема не входит в число его исследовательских потребностей.

Есть несколько причин считать, что подобные эксперементы с животными в космосе — если не плохая идея, то, по крайней мере, очень сложная задача.

Во-первых, содержание крупных животных в космосе требует больше времени и заботы об астронавтах на борту, сказал SCMP Адам Уоткинс, профессор репродуктивной физиологии Ноттингемского университета.

Точно так же, чтобы гарантировать наличие у этих животных сексуальных желаний, члены экипажа должны убедиться, что они чувствуют себя комфортно и в безопасности и не проявляют агрессии из-за того, что находятся в среде, сильно отличающейся от земной поверхности.

Еще одним недостатком является микрогравитация. Не только потому, что она препятствует тесному контакту, но главным образом потому, что она вызывает гормональные изменения, вызывающие снижение либидо, а также изменение работы половых органов.

«Поскольку живые организмы испытывают более низкое кровяное давление в космосе, поддержание эрекции и возбуждения представляет большую проблему», — говорит Уоткинс.

Даже если попыткам размножения людей в космосе удастся преодолеть физические барьеры и забеременеть, ученые не знают, может ли облучение изменить ДНК плода и привести к выкидышу или наследственным генетическим аномалиям. Именно по этому ученые и пытаются ставить подобные опыты сперва на крупных млекопитающих.