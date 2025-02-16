Сначала эта функция будет доступна на английском, а затем и на других языках.

Google делает Gemini немного лучше. Со вчерашнего дня чат-бот компании будет вспоминать прошлые разговоры, чтобы предоставлять более полезные ответы. "Это означает, что больше не нужно начинать все с нуля или искать предыдущую тему разговора", - поясняют в Google. Кроме того, вы можете опираться на результаты предыдущих бесед или проектов, которые вы уже начали".

Google отмечает, что Gemini может указывать на то, ссылался ли он на прошлую переписку, чтобы сформулировать ответ. Если мысль о том, что чат-бот напоминает информацию о вас, вызывает у вас дискомфорт, Google говорит, что пользователи могут легко просмотреть, удалить или решить, как долго Gemini сохраняет историю их переписки. Кроме того, можно полностью отключить эту функцию на панели "Мои действия".

Gemini - не первый чат-бот, который использует функцию запоминания. ChatGPT будет "запоминать" информацию о вас в определенных контекстах. В более широком смысле создание чат-ботов с длительной и надежной памятью - это часть будущего "агентурного" ИИ, к которому стремятся многие компании, включая Google и OpenAI. Например, на выставке I/O 2024 компания Google представила Project Astra, которая отличалась встроенной памятью, хотя и была ограничена относительно коротким промежутком времени и могла "неправильно запоминать" данные.



Новая функция Gemini Memory стала доступна на английском языке для продвинутых подписчиков Gemini. В ближайшие недели она станет доступна на других языках.