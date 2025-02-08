Meta и ЮНЕСКО работают над совершенствованием модели речи и перевода с использованием искусственного интеллекта. Цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на "недостаточно изученных языках в поддержку работы ЮНЕСКО", - написала Мета в своем блоге.

Компания Meta сотрудничает с ЮНЕСКО в реализации нового плана по совершенствованию искусственного интеллекта для перевода и распознавания речи, сообщает Techcrunch. В рамках своей партнерской программы по языковым технологиям компания Meta ищет сотрудников, готовых пожертвовать не менее 10 часов речевых записей с транскрипциями, большие письменные тексты (более 200 предложений) и наборы переведенных предложений.



На данный момент Meta и ЮНЕСКО подписали соглашение с правительством Нунавута, северной территории Канады. Целью проекта является разработка систем перевода для используемых там языков интуитов, инуктитута и инуиннактуна. "Наши усилия особенно сосредоточены на языках, которые недостаточно изучены, в поддержку работы ЮНЕСКО в рамках Международного десятилетия языков коренных народов", - сказал Мета.



В рамках программы Meta выпускает тест на перевод с открытым исходным кодом под названием BOUQuET — стандартный тест для оценки эффективности моделей искусственного интеллекта, выполняющих перевод. Он будет состоять из предложений, "тщательно обработанных экспертами-лингвистами", и будет размещен на специальном сайте.



Компания Meta проявила большой интерес к переводу текста и речи с помощью искусственного интеллекта - логичный шаг для компании, которая объединяет пользователей по всему миру. В прошлом году компания продемонстрировала инструмент, который использует искусственный интеллект для автоматического дублирования роликов на другие языки, в комплекте с синхронизацией губ, пообещав, что сначала он будет доступен для некоторых видео creators на английском и испанском языках в США. Компания постепенно распространила свой ассистент Meta AI по всему миру, и теперь он доступен в 43 странах и более чем на дюжине языков.