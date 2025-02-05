Искусственный интеллект Adobe Acrobat теперь может оценивать контракты за вас. Компания утверждает, что это может помочь вам разобраться в сложных терминах и выявить различия между соглашениями.

С включенным AI Assistant приложение Acrobat сможет распознавать, является ли документ контрактом, даже если это отсканированная страница. Оно может идентифицировать и перечислять ключевые термины, обобщать содержание документа и рекомендовать вопросы, которые вы можете задать, основываясь на его содержании.

Эта функция также позволяет сравнивать до 10 контрактов друг с другом и выявлять различия. Когда проверка будет завершена и вы убедитесь, что все в порядке, вы можете подписать документ напрямую или запросить электронные подписи у своих коллег или клиентов.

Adobe перечислила несколько возможных вариантов использования этой функции и сообщила, что вы можете использовать ее для проверки договоров аренды квартир, проверки тарифов мобильной связи за пределами страны и сравнения льгот или удобств конкурирующих сервисов.



Конечно, вам придется довериться помощнику с искусственным интеллектом, чтобы он действительно смог обнаружить важную информацию и уловить как небольшие, так и значительные изменения между различными контрактами. Если это будет работать должным образом, то это может стать одной из самых полезных функций Acrobat AI, поскольку пользователи (по словам самой Adobe) ежемесячно заключают миллиарды контрактов в приложении Acrobat. Однако Acrobat AI Assistant не является бесплатным. Это дополнение будет стоить 5 долларов в месяц независимо от того, платите ли вы уже за другие сервисы и продукты Adobe или нет.