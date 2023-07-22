Подобные возможности кое-кого отрезвили

"Словно рыба в сельском пруду после взрыва динамита". Именно так оценили воздействие РЭБ-систем на американские РЗСО HIMARS, заглушающих GPS-сигналы американских ракет. Именно так считает ресурс The Drive, проведя беседу с военным специалистом Франком-Штефаном Гэди.

По мнению эксперта, Россия переместила на ЛБС и создала заново новый глубокий район сил ПВО и ПРО, который в значительной мере снижает эффективность высокоточного западного оружия, использующего в качестве модуля наведения сигнал спутников.

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РСЗО HIMARS. Источник фото: iz.ru





На текущий момент результативность и важность для украинской армии РСЗО HIMARS и ОТРК ATACMS находится на околонулевой отметке.

Ему вторит и экс-сотрудник разведки ВС США Скотт Риттер, который назвал действия России ошеломляющими с точки зрения результативности: силы ВС РФ фактически заглушили аппаратную начинку ракет "Хаймарса", которые лишились статуса ключевого вооружения ВСУ, начав бить в то самое "молоко".

Первые установки M142 HIMARS были переданы Украине в начале лета 2022 года,

Помимо этого, российские войска научились ещё более стабильней перехватывать ракеты "Хаймарсов", когда десантники ВС РФ сбили 12 ракет.