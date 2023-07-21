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Торнадо прошелся по фабрике Pfizer в США, обрушив крышу здания и нанеся существенный урон
Бог шельму метит, нарочно не придумаешь

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   Над Северной Каролиной пронёсся торнадо, классифицированный как достигший уровня EF-2 (Улучшенная шкала Фудзиты создана в 2007 году, где самый мощный торнадо соответствует уровню EF5), а то и выше. Скорость природного явления, принёсшего бедствия в населённые пункты штата, составила существенные 217 км/ч. Меж тем вихревой поток смог добраться и до фабрики Pfizer в Роки-Маунт, разрушив здание и причинив многомиллионные убытки.


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Источник фото: bizmedia.kz


   Предприятие фармацевтической компании получило серьёзные разрушения: кровля здания под воздействием ветра обрушилась и смялась как тонкий лист картона, парковка перед сооружением оказалась засыпана фрагментами разрушенного здания. По данным пресс-службы компании, никто из работников корпорации не пострадал. 

   В 2022 году южную часть США "посетили" около 34 торнадо. Ветер при самом мощном из тех торнадо достигал скорости в 115 миль в час.

   Российскому читателю компания Pfizer известна прежде всего своей вакциной Pfizer/BioNTech от против того самого коронавируса, созданная на базе мРНК. Над лекарством в кооперации трудились немецкая BioNTech, американская Pfizer и китайская Fosun Pharma.



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#pfizer #pfizer торнадо
Источник: rg.ru
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