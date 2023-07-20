Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Неизвестный экспериментальный снаряд с одного выстрела привёл в полную негодность танк M55S ВСУ
Не помогла спасти танк даже новейшая израильская система пожаротушения

реклама

   Ещё один из словенских танков, переданных танковому подразделению ВСУ, не смог выдержать накала конфликта высокой интенсивности и перешёл в состояние "восстановлению не подлежит". M55S поразили артиллеристы ЗВО, где с помощью разведывательного дрона смогли задокументировать свой единственный выстрел, приведший к финалу для словенского танка в этой компании. Сам бой состоялся в районе Сватово - Кременная.


реклама

Глубокая модернизация ни капельки не помогла словенскому танку против современного вооружения ВС РФ. Источник фото: google.com


   Украинский экипаж казалось бы всё сделал по науке: обнаружив вдалеке угрозу, решил спрятаться в местной лесопосадке и уже оттуда контролировать обстановку. Но на его беду в небе была российская беспилотная "птичка", куда надо передававшая в режиме реального времени точные координаты гусеничной машины противника. Как только данные оказались у артиллеристов, сразу же прозвучал выстрел высокоточным снарядом неизвестного наименования. Известно лишь, что боеприпас входит в линейку экспериментальных.


Источник фото: скриншот из видео


   После одного единственного выстрела M55S запылал, хотя на бронемашине была установлена современная система пожаротушения с оптическими сенсорами производства Израиля. Даже без технической экспертизы стало понятно, что этот "пятьдесят пятый" починить уже не получится. За последнюю неделю это уже второй подобный танк, подбитый российскими войсками.



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#m55s #танк m55s
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вагнер (Уткин): Это не конец, это только начало самой большой работы в мире
11
Американский актёр Джордж Клуни призвал запад создать коалицию по ликвидации бизнес-империи «Вагнер»
57
ЧВК Вагнер приостанавливает набор добровольцев до передислокации
11
Samsung представила GDDR7 DRAM со скоростью 1,5 ТБ/с для видеокарт следующего поколения
2
Сырский анонсировал скорое применение кассетных боеприпасов украинской армией
12
Bloomberg: Турция не рискнет пойти на сопровождение судов после отмены зерновой сделки
1
Майнеры закупаются ASIC-оборудованием готовясь к новому криптолету
4
Одесса подверглась мощнейшему ракетному удару с начала СВО: использовалось три вида ракет и дроны
3
NVIDIA выпускает исправление прошивки для проблемы с черным экраном
+
В США заявили, что будут содействовать поставкам украинского зерна на мировые рынки
3
Китайский компьютер Thunderobot MIX подозрительно похож на Steam Machine из 2014
+
Российские дроны-камикадзе получат режим гибернации – спящий БПЛА будет ждать команды 2 недели
2
Т-14 «Армата» снова прибыл в СВО – несколько танков переданы бойцам армии «Юг»
1
В Киеве и области прогремели взрывы, работает ПВО
2
Захарова: у ООН есть три месяца на выполнение меморандума с Россией по вывозу зерна
1
Покупателям Intel Core 15-го поколения придётся раскошелиться — новая матплата, кулер и только DDR5
22
Волгоградец купил вещи в ЦУМе в 848 раз ниже рыночной стоимости и выиграл дело в Верховном суде РФ
2
За 2 дня дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили 7 целей ВСУ на Артёмовском направлении
1
Realme выпустила клон iPhone 14 Pro Max – новый C53 в 10 раз дешевле и получил 108 Мп камеру
+
Из-за слабой ходовой части танк ВСУ "Булат" во время взрыва мины лишился половины катков и гусениц
3

Популярные статьи

Если F-16 с HARM попытаются атаковать российские С-400, потери ВСУ будут высоки – западные эксперты
8
На Западе оценили начало строительства в России новых модификаций Су-75 Checkmate
9
13 лучших связок процессоров и видеокарт для игровых компьютеров летом 2023 года
15
"Небесный капитан и мир будущего": стильный фантастический фильм, не снискавший популярности
3
Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
11
Почему Россия вышла из зерновой сделки и как это решение отразится на СВО
5
Американский самолет-шпион MC-12 попал в струю высокой турбулентности из-за действий Су-35 в Сирии
5
Простая физика - спасаемся от летнего зноя без кондиционера
15
Почему гиперзвуковой "Кинжал" в НАТО боятся больше, чем применения ядерного оружия
8
Очень краткое тестирование в игре Forever Skies
4

Сейчас обсуждают

Дядя Z
23:08
зато у хохлов минные поля,по старинке,телом своим разминируют
Боррель призвал страны Евросоюза покупать продовольствие Украины
E. S.
23:07
Смешные опять придуманным языком пишут :) "в Украине" = "В joпе" Причем, результат на лицо... По-русски правильно "на Украине" Как и "на Руси" Это старинным, невыдуманным языком если говорить.
В Украине обнаружена ботоферма, действовавшая против киевского режима
kurar73
23:07
просто в следующий раз может снять трусы и изнасиловать судью например))
22-летнуюю модель OnlyFans исключили из турнира по боксу за то, что она показала грудь на ринге
Vorvort
23:02
Лицемерный неправдивый клип. Приравнивать героев - солдат на передке к медикам - женщинам в тылу идиотизм.
SHAMAN снял клип на СВО и его за 9 часов просмотрело уже 500 тысяч человек
Дядя Z
23:02
год на восстановление надо писали.Насыпатели зерна,это не трансформаторы поменять
Боррель призвал страны Евросоюза покупать продовольствие Украины
Sir Traher
23:00
Уф, коварная эта технология, плохо что ее ввели в боевые действия
The Washington Post: Украина уже начала применять кассетные боеприпасы на юго-востоке страны
Дядя Z
23:00
я рбк либералов не открываю ссылки
Боррель призвал страны Евросоюза покупать продовольствие Украины
Артём Николаев
22:59
Всё восстанавливается и быстро. Свет тоже вырубали, хватало на пару дней. Там нужно всё в лунный пейзаж раскатать и фарватер засыпать чтоб были реальные проблемы, но этого нет.
Боррель призвал страны Евросоюза покупать продовольствие Украины
N1ghtwish
22:59
Резик одна из немногих годных игр, которая с каждым разом только лучше становится, вот только у 4й части с оптимизацией совсем беда. RE:village DLC shadow of rose прошел на 1660super, а вот RE4R с мак...
Специалисты выяснили, в каких играх GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт способна блистать на фоне 8 Гбайт
Evgeniy Krestovskiy
22:58
Вынуждают, суки, Россию шарахнуть по хохлам по-взрослому, а затем по её хозяевам
Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем