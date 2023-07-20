Не помогла спасти танк даже новейшая израильская система пожаротушения

Ещё один из словенских танков, переданных танковому подразделению ВСУ, не смог выдержать накала конфликта высокой интенсивности и перешёл в состояние "восстановлению не подлежит". M55S поразили артиллеристы ЗВО, где с помощью разведывательного дрона смогли задокументировать свой единственный выстрел, приведший к финалу для словенского танка в этой компании. Сам бой состоялся в районе Сватово - Кременная.





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Глубокая модернизация ни капельки не помогла словенскому танку против современного вооружения ВС РФ. Источник фото: google.com





Украинский экипаж казалось бы всё сделал по науке: обнаружив вдалеке угрозу, решил спрятаться в местной лесопосадке и уже оттуда контролировать обстановку. Но на его беду в небе была российская беспилотная "птичка", куда надо передававшая в режиме реального времени точные координаты гусеничной машины противника. Как только данные оказались у артиллеристов, сразу же прозвучал выстрел высокоточным снарядом неизвестного наименования. Известно лишь, что боеприпас входит в линейку экспериментальных.





Источник фото: скриншот из видео





После одного единственного выстрела M55S запылал, хотя на бронемашине была установлена современная система пожаротушения с оптическими сенсорами производства Израиля. Даже без технической экспертизы стало понятно, что этот "пятьдесят пятый" починить уже не получится. За последнюю неделю это уже второй подобный танк, подбитый российскими войсками.







