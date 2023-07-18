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Портовая инфраструктура Одессы подверглась ночному удару сил ВКС РФ. Сначала беспилотный разведчик российской принадлежности отследил местонахождение военного корабля украинских ВМС в одесском порту, затем в это место незамедлительно прилетел дрон-камикадзе "Герань".
Смешанная ночная атака истощила украинское ПВО, прикрывающее Николаев и Одессу, и этим "окном возможностей" воспользовался российский дрон, поразивший боевую единицу надводного состава украинского флота. По некоторым данным это может быть либо минный тральщик, либо минный заградитель.
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Источник фото: grozny-inform.ru
Подверглись ночным ударам объекты и в Николаевском регионе, где была поражена местная нефтебаза.
По результатам налётов пострадала украинская инфраструктура, которую силы ВСУ использовали для подготовки атаки по Крымскому мосту и иным объектам российской территории.
Но та самая ответка за Крымский мост ещё впереди: на вчерашнем совещании в Кремле Владимир Путин рассказал, что Украину ожидают ответные действия за террористическую атаку российского гражданского сооружения, соединяющего Крымский полуостров и Краснодарский Край. Соответствующее распоряжение уже отдано и МО РФ уже начало готовиться к "ударам возмездия".