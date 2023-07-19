Отряд танков Т-14 принял участие в сражении после чего был выведен в тыл

Российская армия в составе группы "Юг" задействовала в боевых действиях передовые танки Т-14 "Армата". Информация была получена от источника в оборонно-промышленных кругах в ходе разговора с представителем ТАСС.

По словам собеседника отряд российских "Армат" принял бой, проведя полноценное сражение, сразу же после окончания боестолкновения тяжёлые гусеничные машины были выведены с передовой в глубокий тыл.

реклама

Танк уже встал "на довольствие" подразделений ЮВО, но испытания бронемашины продолжаются и будут продлены.





Источник фото: militaryarms.ru





До сего момента официальных сведений об использовании "Арматы" в бою не поступало.

Т-14 является танком на платформе "Армата" созданный на "Уралвагонзаводе". Впервые техника была показана на параде 2015 года в Москве 9 мая. Через четыре года завершились предварительные испытания.

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

null Танк отличается оригинальным инженерным решением, таким как полностью необитаемая башня, а экипаж спрятан в отдельной бронекапсуле в корпусе, управляя дистанционным вооружением. Помимо основной брони благодаря комплексу активной защиты, "живая" КАЗ сбивает выпущенные по силуэту машины ракеты и снаряды. Помимо этого благодаря принципу модульности танк можно вооружать различным вооружением подстраиваясь под конкретную боевую задачу.