И подразумевается, что это далеко не предел

Войска получили свежую партию российских ОБТ Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Темп производства Уралвагонзавода стал ещё выше, достигнув трехкратных показателей по отношению к прошлому производственному циклу.

По действующему контракту уральский завод успешно обслужил и обновил следующие модельные линейки танков: Т-72Б благодаря модернизации прокачался до уровня Т-72Б3М, расширенного улучшайзинга удостоился и модельный ряд Т-80БВ, в результате обслуживания "доросший" до модели Т80БВМ. Кроме того, танковое подразделение нижнетагильского завода собрало полностью новые Т-90М "Прорыв".

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Т-80БВМ "летающий танк". Источник фото: rostec.ru







И как заявил генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов, помимо "заводского тюнинга", в цехах занимаются усовершенствованием гусеничных машин в рамках "стола заказов" от экипажей танков, самым деятельным образом участвующих в российской спецоперации на Украине.

Но в Нижнем Тагиле свою лепту в повышение уровня тактико-технической компоненты российских танков по долгу своей службы вносят и заводские служащие: конструкторы, инженеры и даже "обычные" работники цехов.

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