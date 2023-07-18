Поэтому дальновидные американцы не сильно торопятся с поставками Abrams в ВСУ

По подсчётам специализированного издания Military Watch Magazine, украинская армия лишилась до одной трети всех переданных американских боевых машин пехоты M2 Bradley в результате оставления, повреждения или полного разрушения. Белый дом уже пообещал компенсировать безвозвратно утерянную технику, но не спешит передавать новые Bradley, а тем более ОБТ M1A2 Abrams украинской армии, намекая что передача новой партии состоится по результатам летнего контрнаступления.

Но то самое контрнаступление не очень-то и хорошо идёт, где несмотря на больше потери в живой силе и в западной технике, долгожданного для украинской армии молниеносного наскока не случилось от слова совсем: успехи крайне призрачны и по географической карте не сильно просматриваются. Но вот что ещё хуже для западных союзников Киева, боевая репутация западной техники сильно подорвана, в особенности это касается БМП Bradley и танки Leopard 2.

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Источник фото: google.com







По результатам неудавшихся летних маневров, украинская армия периодически отправляла в тылы "Леопарды", а более прагматичные британцы строго-настрого запретили использовать на ЛБС свои более свежие Challenger 2.

По мнению Military Watch тяжёлая западная техника наиболее пострадала от российских ударных вертолётов, использующих противотанковые ракеты "Вихрь", пробивающих даже те бронеединицы, которые защищёны динамической защитой.

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Если говорить об американском Брэдли, то его репутация наиболее пострадала: военная пропаганда Пентагона превозносила этот тяжёлый БМП как "киллер танков", но стоит учитывать, что броня боевой машины сильно уязвима во время боёв с современной армией, каковой является ВС РФ.