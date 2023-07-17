Всем заинтересованным сторонам нужно провести работу над ошибками

Зерновая сделка не действует - договоренности по зерновому коридору фактически не исполняются. С такими известиями сегодня выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Со слов чиновника президентской администрации, все обещанные договоренности западной стороны оказались лишь словами, но не делами, а срок работы зернового коридора истекает 17 июля. Поэтому действие неисполненного договора прекращено. Сделал Песков и важное замечание: если все пункты "зернового контракта" будут выполнены противоположной стороной, то Россия в оперативном порядке перезапустит неработающую сделку.

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Источник фото: gazeta.ru







Предыстория "зернового вопроса". Так называемые соглашения по безопасному зерновому коридору были заключены между Россией, Турцией, Украиной и ООН 12 месяцев назад 22 июля 2022 года. За прошедший год сделка продлевалась два раза. По заключенному соглашению осуществлялись транспортировочные операции по доставке в иные страны из украинских портов зерна, удобрений и продовольствия. Но соблюдение пунктов договора совершалось лишь только со стороны РФ. Противоположная сторона свои прописанные договором обязанности проигнорировала. Москва несколько раз сообщала о возможном расторжении периодически нарушаемого юридического документа.

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Владимир Путин уточнял, что официальный Киев помимо сугубо гуманитарных миссий, использовал зерновой коридор для использования боевых морских беспилотных катеров.