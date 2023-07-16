Это будет сделано во время подходящей обстановки

Уже прошло больше тридцати дней как Каховская ГЭС, обслуживающая по меньше мере четыре три области, по неизвестным причинам была разрушена в ночь на 6 июня, а хлынувшая вода затопила всю округу, заставив переселиться большую массу людей и причинив гигантский экономический урон. Но тем не менее, у Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо есть амбициозный план по восстановлению разрушенной ГЭС, которая во время удобного момента будет полностью отстроена и приведена в рабочее состояние, сообщают с цитированием РИА Новости.





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Источник фото: rg.ru





По мнению херсонского чиновника, от нормального функционирования ГЭС зависели такие регионы как Запорожская, Херсонская и Северный Крым.

Пока штатная работа плотины не восстановлена, уже в свою очередь временно исполняющий должность губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сделал заявление, что части Запорожской области не останутся без воды благодаря подключению к подземным источникам.

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И как заявлял Владимир Сальдо 14 июня, на восстановление гидротехнического сооружения, находящегося в Новой Каховке, потребуется около 200 млрд. рублей и от полутора до двух лет.