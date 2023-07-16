И восстали машины из пепла ядерного огня

В Белом доме слишком хорошо знают сюжет кэмероновского Терминатора 2, прекрасно помня после каких ракет, точнее какой страны в мире начался ядерный апокалипсис. Поэтому "переиначивая" сюжет на наш реальный мир, не торопятся "по первому требованию" командующего ВСУ Валерия Залужного передать Украине F-16. Ведь именно эти истребители способны применять то самое ядерное оружие, поэтому совсем не удивительна "ошеломляющая" реакция Москвы.

Так бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер заявил о том, что РФ предупредила "кого надо", что будет вынуждена принять все необходимые меры, в случае, если ВСУ получат истребители F-16.

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Истребитель F-16. Источник фото: glavny.tv





Ранее главный дипломат России министр иностранных дел Сергей Лавров прямо сказал, как только западные истребители появятся у Украины (речь идёт об F-16), Россия расценит подобный "демарш" как прямую ядерную угрозу своей территории и отреагирует соответствующим образом. Следовательно, тот самый гипотетический конфликт с РФ, обладательницей самого большого ядерного арсенала, вполне вероятен.

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Между тем другой военный офицер в ранге отставного сотрудника Пентагона, заявил, что в случае вооружённого конфликта между Россией и США, первая одним лёгким движением заполонит Атлантический и Тихий океан своими подлодками и "сотрёт" Америку с мировой карты.