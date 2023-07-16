США такой возможности насолить России не имеют

Пока на условном Западе витают в фантазиях быстрой победы над Россией, но воздушные замки так и остаются воздушными замками. Отставной американский военный Дуглас Макгрегор предупреждает истеблишмент США о том, если начнётся война двух сверхдержав (России и Америки), то Москва направит по обе стороны от североамериканского континента свои подводные силы, способные массированным залпом "потопить" всю Америку в разрушениях и пожарах. Именно таким негативным прогнозом бывший полковник, прошедший Иракскую войну и дослужившийся впоследствии до должности советника в Пентагоне, поделился с политобозревателем Майклом Савиджем.





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Одни из самых опасных лодок в мире по версии американского журнала The National Interest - АПЛ класса проекта 955 "Борей". Источник фото: warfor.me





В то же время Вашингтон не способен повторить нечто подобное с Россией, - заявил Макгрегор.

Другой бывший офицер, прослуживший в органах разведки США, Скотт Риттер прямо сказал, что Запад не смог победить Россию экономическим принуждением в виде санкций. Единственный "способ" одолеть РФ, заключается в применении лишь военной силы, но посмеет ли НАТО это сделать?

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Правда тот самый Запад в лице правительства Великобритании не пожелал повышать зарплату ключевым работникам оборонного склада в шотландском Бейте, из-за чего крылатые ракеты Storm Shadow могут и вовсе не доехать до Украины.