Воевать Украине мешают страны коллективного Запада, которые запрещают наносить удары по российской территории своим вооружением

В своем интервью для американского издания The Washington Post, главнокомандующий украинской армии, Валерий Залужный, выразил свое недовольство ограничениями, которые накладывает Запад на Украину в отношении использования военного вооружения. Он упомянул, что Украине требуется получать разрешение для нанесения ударов по российской территории с помощью поставленных западными странами оружейных систем. Залужный также отметил, что украинским войскам приходится обстреливать российские пограничные поселки своими собственными ракетами, вместо того чтобы использовать поставленные западными странами оружейные системы.

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Залужный выразил недоумение по поводу того, что Украина не имеет полной свободы в принятии решений о применении своего вооружения. Однако следует учесть, что Вооруженные Силы Украины в значительной мере зависят от поставок и финансирования со стороны западных стран. Это может объяснять наложенные ограничения на действия украинской армии.





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