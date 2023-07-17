Приземлённые немцы просто представить не могут на что способны "эти русские"

Танкисты из Украины рассмеялись и одновременно выразили недоумение, услышав совет от немецких преподавателей, как же всё-таки избежать поражения бронированной техники, если наедешь на русскую мину. О курьёзных инструкторах и их не менее странных советах рассказало немецкое издание Welt*.

Согласно версии преподавательского состава бундесвера, украинским военнослужащим было предложено просто взять и объехать "по обочине" встреченные минные поля, засеянные российскими войсками. Почему этот совет не показался смешным германским офицерам? А всё потому, что в донельзя зарегламентированном немецком уме, классическое минное поле, состоящее из мин и фугасов, не может быть больше чем 100 на 200 метров, так как именно такие инженерные препятствия и есть в методичке по минно-врывному делу. Тут как говорится, без комментариев.

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Источник фото: topwar.ru





А между тем именно те самые минные заграждения серьёзно нарушили амбициозные планы по выходу украинской армады к Мелитополю и к Токмаку. Ведь как только штурмовая колонна ВСУ замедляется, встретив очередное бескрайнее поле с минными посевами, те бронированные машины, которым посчастливилось не наехать на один из фугасов или "подарков" российских минёров, попадают под огонь ПТРК или ракетных обстрелов "Аллигаторов". С таким давлением справиться практически невозможно, даже если в атаку идёт немецкий ОБТ "Leopard". По самым скромным оценкам, таких тяжёлых бронемашин уже потеряно не менее десятка.

Тем временем российские бойцы захватили командирский планшет с интегрированной программой управления "Крапива", способной в режиме реального времени координировать украинские подразделения.





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* (заблокировано в России по решению РКН)