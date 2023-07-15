Программа в режиме реального времени позволяет "подсвечивать" все обнаруженные цели и передавать их координаты всем подразделениям на ЛБС

На одной из украинских позиций в районе Угледара был подобран командирский планшет с предустановленной программой "Крапива", позволяющей в рамках сетецентрического ведения боя, указывать другим бойцам и подразделениям метки обнаруженной цели и превосходно координироваться между различными отрядами ВСУ. Об этом в беседе с журналистом РИА Новости рассказал боец российского отряда "Шторм Z".

По словам штурмовика схема работы с устройством следующая: планшет использует небольшое отделение в окопе, и как только видит что-то интересное в военном плане на местности, например передвижение техники, то на дисплее устанавливается метка в месте обнаружения целевого объекта. Дальше силы артиллерии могут обстрелять снарядом, авиация выпустить ракету или же совершит иное останавливающее действие другое подразделение рядом с российскими координатами. Благодаря такому режиму работы девайса скорость общения и принятия решений до невозможности высокая, заметил российский военнослужащий.

реклама

Источник фото: google.com





То же самое могут и подразделения разведывательных дронов и армейский спецназ, передающий в режиме реального времени координаты всех найденных целей по цепочке другим отрядам и группам.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Выходящая в рейд украинская ДРГ идёт вперёд с моментально подгружающимися данными о засадах и секретах, если их чуть мгновение назад обнаружили впереди летящие беспилотные аппараты. И весь этот "слив" появляется и у других военных в этом квадрате, - подтвердил информацию участник российского отряда.