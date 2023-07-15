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На одной из украинских позиций в районе Угледара был подобран командирский планшет с предустановленной программой "Крапива", позволяющей в рамках сетецентрического ведения боя, указывать другим бойцам и подразделениям метки обнаруженной цели и превосходно координироваться между различными отрядами ВСУ. Об этом в беседе с журналистом РИА Новости рассказал боец российского отряда "Шторм Z".
По словам штурмовика схема работы с устройством следующая: планшет использует небольшое отделение в окопе, и как только видит что-то интересное в военном плане на местности, например передвижение техники, то на дисплее устанавливается метка в месте обнаружения целевого объекта. Дальше силы артиллерии могут обстрелять снарядом, авиация выпустить ракету или же совершит иное останавливающее действие другое подразделение рядом с российскими координатами. Благодаря такому режиму работы девайса скорость общения и принятия решений до невозможности высокая, заметил российский военнослужащий.
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Источник фото: google.com
То же самое могут и подразделения разведывательных дронов и армейский спецназ, передающий в режиме реального времени координаты всех найденных целей по цепочке другим отрядам и группам.
Выходящая в рейд украинская ДРГ идёт вперёд с моментально подгружающимися данными о засадах и секретах, если их чуть мгновение назад обнаружили впереди летящие беспилотные аппараты. И весь этот "слив" появляется и у других военных в этом квадрате, - подтвердил информацию участник российского отряда.