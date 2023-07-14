Хитрый генерал не спешит перемалывать свои войска

Пока на Украине в самых высоких кабинетах обсуждают неудавшееся контрнаступление и что с этим делать, некоторые горячие головы из командования предложили "новый план", согласно которому можно поддать жару на новом направлении - Херсонской ЛБС. Но, как и в случае с масштабным летним контрнаступлением, генерал Залужный выступил против. Командующий ВСУ утверждает, что русские того и ждут, что бы в момент начала такого контрнаступления на Херсонщине совершить встречный контрудар.

И действительно, первый этап "контрнаступа" сложно назвать удачным: несмотря на удары массированными группами с наличием в составе тяжёлых ОБТ "Леопард", мечты о мгновенном прорыве к Токмаку и Мелитополю, так и остались мечтами. Да и наверняка гложет тоска украинскую власть по поводу не очень-то и удачного для Киева саммита НАТО, к которому украинская армия ничего не показала на ЛБС.

реклама





Источник фото: google.com





А ведь сроки поджимают: по некоторым косвенным признакам, у ВСУ "дедлайн" до ноября текущего года, если к концу осени громких побед не случится и ситуация продолжит оставаться в позиционной плоскости, то западные страны мигом обрежут довольствование, снизив его до минимума.

И что бы хоть как-то переломить ситуацию в свою пользу, украинское командование решило ввести в бой дополнительные силы и растянуть так называемую площадь давления ещё и на Херсонскую область. План заключается в одномоментном нажиме на Херсонском и Запорожском ЛБС, где в первом случае предлагается форсировать реку Днепр.

Но против таких наполеоновских амбиций резко выступил командующий ВСУ Залужный. Такая операция принесёт большие потери в технике и в живой силе и русские этим моментом обязательно воспользуются. После встречной контратаки ВС РФ и без того обширный фронт может рассыпаться, где у России обязательно появятся новые территориальные приобретения.

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 Вакансия: Автор новостей широкого профиля в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

А тем временем российские военнослужащие записали для Зеленского видеообращение с благодарностью по поводу "передачи" для нужд ВС РФ БМП "Брэдли".