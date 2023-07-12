У операторов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии появилась официальная работа: бойцы группы будут заниматься с местным спецназом МВД и преподавать дисциплину боевой подготовки. С таким официальным заявлением выступил замминистра внутренних дел Белоруссии генерал-майор Николай Карпенков.
В данный момент обсуждаются нюансы с командованием "Музыкантов". Сотрудники российского ЧВК поделятся своим богатым и разносторонним опытом с офицерами ряда подразделений: известными и самыми мастеровитыми среди всех полицейских спецназов бывшего СССР - отрядом "Алмаз" и бойцами белорусского СОБРа.
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Источник фото: podpolkovnikvvs.livejournal.com
ЧВК "Вагнер" появились в белорусской республике после так называемого "мятежа выходного дня". Договориться об этом получилось после созвона административного руководителя "Ансамбля" Евгения Пригожина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
Президент республики остался доволен, что белорусские силовые ведомства будут натаскивать столь опытные бойцы, прошедшие огонь и воду ряда вооружённых конфликтов, в том числе и высокой интенсивности.
А между тем появление в Белоруссии отряда "Вагнера" крайне насторожило Польшу, решившую из-за этого перебросить к польско-белорусской границе существенные силы и значительное количество военной техники.