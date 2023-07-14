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Пока то самое контрнаступление идёт ни шатко ни валко, а западные союзники не спешат передавать долгожданные истребители F-16, официальная власть в Украине задумала ни много не мало, как выращивать в Крыму медицинский каннабис. С такой инициативой выступила Тамила Ташева.
Как только медицинский каннабис на Украине будет легализован (закон проходит рассмотрение во втором чтении в Верховной раде, где в первом за нормативный акт проголосовали 268 депутатов), то в отдельных районах Крыма будет налажено выращивание каннабиса медицинских сортов. Помимо собственно выращивания, на Тавриде может быть организовано производство медпрепаратов на основе каннабиса и их экспорт за рубеж. Все эти пункты включены в так называемую "Стратегию экономического восстановления Крыма".
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Лавандовое поле в Крыму. Источник фото: drivenew.ru
И вы будете удивлены, но над планами госпожи украинского чиновника трудилась не только лишь она сама, но и ряд таких структур как Министерство развития общин, Центр оборонных стратегий и Киевская школа экономики.
Фантомные боли по утрате Крыма до сих пор беспокоят Киев, где республика в ходе законного референдума самостоятельно вышла из состава Украины. Да и культивирование марихуаны на территории РФ запрещено законом. Это всё что нужно знать об инициативе Тамилы Ташевой.