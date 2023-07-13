С истребителями и дурак наступать может, а вы попробуйте без истребителей

Украина бы очень хотела получить американские истребители F-16. Но как в одной известной народной мудрости, она может быть и хотела, и может быть даже невыносимо сильно, но кто ж ей их даст? Тем более передаст, когда господин Зеленский себя вёл довольно-таки беспардонным образом на саммите НАТО в Вильнюсе, смеющий попрекать членов Североатлантического альянса "недостаточной" поддержкой ВСУ. Как говаривают в таких случаях урежь осетра-то пан президент.





реклама

Источник фото: bfm.ru





И действительно, оказалось что в троллинг умеют и в Пентагоне, когда на просьбу предоставить Украине те самые американские истребители, аж цельный директор операций объединенного штаба МО США ответил прямо: "передача F-16 сейчас была бы несвоевременной". Оказывается, видишь ли, на Украине условия для размещения американской авиационной техники не идеальны. И правда: кто может дать гарантию высоким военным чинам из-за моря-окияна, что по группе отнюдь недешёвых американских самолётиков не прилетит что-нибудь этакое сложно сбиваемое типа "Искандера" или упаси боже "Кинжала"? С кого требовать большие зелёные деньги за "негарантийный случай"? Явно же не с украинского президента и его помощников за их "чудесный план" с передачей пусть не очень современной, но всё-таки не самой дешёвой авиационной техникой.

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде -45000р на Xiaomi 12 Pro В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать

Поэтому как весьма мудро заметил спикер украинских ВВС Юрий Игнат, большинство западных стран не согласны передавать Украине те самые F-16.