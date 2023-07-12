Контрнаступление ВСУ буксует и зарывается всё глубже

Пока Владимир Зеленский пытается грубым наскоком и резкими публичными суждениями выбить те самые заветные слова, про возьмите Украину в НАТО, на Запорожском направлении и Южно-Донецком у украинской группировки войск дела идут из рук вон плохо. В сети появились свежие кадры с поражённой и выведенной из строя бронированной техникой. Перемешанными между собой оказались как чисто украинские танки, так и техника блока НАТО, переданная в ВСУ.





реклама

Источник фото: ura,ru







Рассматривая видео, можно сделать вывод о том, что эвакуационная команда хотела переместить в украинский тыл поддающиеся ремонту западные бронемашины и раненых бойцов. Но повреждения получили и новоприбывшие силы.

И ещё раз о мнении западных экспертов: согласно их выводам, в украинском командовании возлагали неоправданно завышенные ожидания от западного вооружения, в том числе немецких "Leopard" и американских "Bradley". Но украинским надеждам не удалось сбыться: западные образцы горят не хуже советских танков и ББМ. Но советские бронемашины были разработаны и рассчитаны на украинские степи в частности, а западные машины порой увязают в мягком грунте.

Так же российские военнослужащие записали видео с выражением Зеленскому благодарности за "предоставленный" БМП Брэдли.





рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



