Пока Владимир Зеленский пытается грубым наскоком и резкими публичными суждениями выбить те самые заветные слова, про возьмите Украину в НАТО, на Запорожском направлении и Южно-Донецком у украинской группировки войск дела идут из рук вон плохо. В сети появились свежие кадры с поражённой и выведенной из строя бронированной техникой. Перемешанными между собой оказались как чисто украинские танки, так и техника блока НАТО, переданная в ВСУ.
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Источник фото: ura,ru
Рассматривая видео, можно сделать вывод о том, что эвакуационная команда хотела переместить в украинский тыл поддающиеся ремонту западные бронемашины и раненых бойцов. Но повреждения получили и новоприбывшие силы.
И ещё раз о мнении западных экспертов: согласно их выводам, в украинском командовании возлагали неоправданно завышенные ожидания от западного вооружения, в том числе немецких "Leopard" и американских "Bradley". Но украинским надеждам не удалось сбыться: западные образцы горят не хуже советских танков и ББМ. Но советские бронемашины были разработаны и рассчитаны на украинские степи в частности, а западные машины порой увязают в мягком грунте.
Так же российские военнослужащие записали видео с выражением Зеленскому благодарности за "предоставленный" БМП Брэдли.