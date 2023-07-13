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Пока на саммите НАТО в Вильнюсе обещали долго и упорно поддерживать Украину и её устремления вступить в "самый мирный" военно-политический блок на планете Земля, по другую сторону блиндажей украинские военнослужащие полны праведным гневом на своего национального лидера господина Зеленского за его невыполнимые приказы. О "внутренней кухне" ВСУ рассказал полковник Дуглас Макгрегор, в бытность действующим военным и сам любивший ходить в танковые атаки. Но это было давно...
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Источник фото: newdaynews.ru
Во время записи эфира для подкаста на YouTube бывший старший офицер рассказал о том, что в ВСУ ширится недовольство. Причём столь сильно "виновны" не какие-нибудь немецкие "Леопарды" или плохо бронированные американские Брэдли, а украинский президент. Вина последнего "лишь" в том, что он смеет отдавать нереалистичные приказы.
Но решение оказалось довольно простым и оригинальным: зачем выполнять такие приказы, когда можно просто сдаться в плен? И по мнению Макгрегора, солдаты и офицеры украинской армии легко следуют своему совету, так как понимают, что с ними плохого ничего не случится в русском плену.
А между тем американский отставник заподозрил Польшу в желании захватить Западную Украину.