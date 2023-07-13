Про Польшу: Видит око, да зуб неймёт

Массированная контратака российской армии и больше ничего хорошего. Так отреагировал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на вопрос репортёра Стивена Гарднера о гипотетическом случае, если Польша попробует оккупировать земли Западной Украины.

У бывшего теоретика военного дела и что немаловажно большого практика, есть информация о том, что литовцы и поляки вынашивают планы о кооперативном вторжении на земли Западной Украины с планами создать так называемую буферную зону.

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На этот случай отставной старший офицер выдал предупреждение Зеленскому, если подобное действительно произойдёт, то российская армия проведёт небывалую по масштабам и вовлечённости сил контратаку. А то самое задействование армейских подразделений польской республики будет означать только одно: свершившийся факт нападения военного альянса НАТО на Россию.





Источник фото: ruwest.ru





Подобную потенциальную ситуацию бывший танковый командир назвал тем самым "очередным опасным звоночком".

И со слов эксперта, Запад спит и видит, зная реальные потери ВСУ, как просто взять и откромсать в пользу себя западные территории Украины.

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Чуть ранее Макгрегор рассказал, что на данный момент Украина в очень непростом положении. И всё для ВСУ настолько плохо, что света в конце туннеля и вовсе нет.