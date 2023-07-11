Так Леопарды скоро и вовсе закончатся

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Техника стран НАТО, переданная на Украину, целенаправленно перемалывается российскими военными. С таким заявлением выступил Сергей Шойгу. В ходе данных, озвученных на брифинге министра обороны России было заявлено, что только за последние 48 часов на одном из основных векторов атаки ВСУ российские бойцы вывели из строя не менее трёх немецких ОБТ Leopard и шесть американских БМП M1 Bradley.

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И несмотря на существенные потери в ходе своего контрнаступления, украинская армия продолжает переть буром на российские позиции, увеличивая на порядки количество безвозвратно поражённой техники и личного состава своих штурмовых подразделений.





Источник фото: ura.ru





По общим войсковым сводкам стало известно, ни на одном из ЛБС в зоне проведения СВО украинские силы не добились поставленных целей.

Начиная с 4 июня ВСУ недосчитались не менее 26 тыс. солдат и офицеров, а разрушенной техники оказалось целых 3 тысячи различных бронемашин.

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Есть свои достижения и у российских ПВОшников, которые смогли перехватить 176 корректируемых боеприпасов РЗСО HIMARS, 27 малозаметных высокоточных ракет Storm Shadow и около 500 единиц различного назначения беспилотников. Причём одну Storm Shadow перехватили настолько мастерски, что её практически целую и невредимую смогли вывезти в Москву для исследований.