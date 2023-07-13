Вторая молодость для самолёта с более чем 70-летним стажем

Пока в Турции планируют создать реактивный ударный БПЛА, в КНДР не долго ломая голову, решили пойти более экономным, но не сказать что неправильным путём: старые, но совсем не бесполезные Ан-2 и в придачу реактивные МиГ-15, будут переделывать в те самые ударные дроны. Именно такого мнения придерживается ТГ-канал "Корея (Юг и Север): новости, комментарии, аналитика", проанализировавший южнокорейские источники.

Северная Корея достаточно закрытая страна, нельзя наверняка утверждать на какой стадии находится проект трансформации, но по косвенным данным идут полигонные испытания.

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Источник фото: russianplanes.net







Армия страны Чучхе в своём распоряжении имеет около 3 000 бипланов семейства Ан-2. Причём далеких от использования в сельском хозяйстве. Знаменитые "Кукурузники" стоят на вооружении подразделений специального назначения. Армейский спецназ Северной Кореи применяет их для скрытного проникновения в тылы вероятного оппонента.

И если Пхеньяну удастся переоснастить и модифицировать хотя бы 1 000 таких Ан-2 в ударные беспилотники, то у противника могут начаться серьёзные проблемы.

Всё дело в том что Ан-2 плохо обнаруживается противостоящими РЛС, а его полезная нагрузка достаточно серьёзная и равняется в базовой модификации 1500 кг.

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По данным разведки у КНДР всего 1000 различных БПЛА. 100 из них это дроны-камикадзе.