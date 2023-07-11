Гиперзвуковой ракетный комплекс 9-А-7660, больше известный как "Кинжал", вышел на серийное количество, производимое на российских оборонных заводах. Ракет производится столько, сколько необходимо для нужд отечественного Минобороны. О том что изделий с индексом Х-47М2 хватит больше чем на 14-21 день активных боевых действий (как предсказывал ранее некий Арестович, внесённый в список террористов и экстремистов), рассказал замгендиректора корпорации "Ростех" Владимир Артяков.
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Миг-31К с "Кинжалом". Источник фото: rg.ru
По мнению высокого заводского чина, ранние версии Кинжала выпускались в большей части для доведения до стадии "чистый продукт" и этапов НИОКР, то теперь все такие работы закончены, и гиперзвуковая ракета пошла в широкую серию. Так же заставил улыбнуться Артякова и вопрос одного из сопровождающих, сколько российских "Кинжалов" перехватили в Украине. Все такие "перемоги" официальных киевских лиц не заслуживают внимания, так как далеки от суровой реальности, заявил топ-менеджер.
Именно Х-47М2 смог поразить американский ЗРК Patriot: перехват зенитными ракетами оказался неудачным, когда три десятка самых современных версий противоракет оказались беспомощными перед российским гиперзвуком.