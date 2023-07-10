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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Кто бы мог подумать, но те самые США, которые заявили во всеуслышание что не бросят Украину наедине с Россией, стали той самой преградой, не пускающей восточноевропейскую страну в объятия НАТО. Так же поддержать по этому поводу Белый дом решил и официальный Берлин. О двух главных государствах-препятствиях на пути Киева в Североатлантический альянс рассказала Bild.

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Источник издания верифицировал данные, что именно США и Германия главные противники вступления Украины в НАТО.





Источник фото: tvc.ru







Так же газета проинформировала о планах Зеленского подать заявку на вступление Украины в военно-политический союз во время проведения саммита в столице Литвы.

Но мечты мечтами, а вот некоторые члены блока не очень-то и рады такому повороту событий. И не просто не рады, а оказывают серьёзное давление на других членов альянса, дабы и те сказали свое категоричное нет Украине в НАТО.

Как говорится, нате вам старые танки и запрещённые кассетные боеприпасы, а вот истребители F-16 и обещание взять в военный союз вам никто не обещал, ведь ваши ожидания - есть ваши же проблемы. Как сказал бы известный классик современной философии, в НАТО вступить хотят многие, а "не только лишь все".

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Но на Западе по-прежнему верят в победу Украины над Россией, правда не с первого раза.