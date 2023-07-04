Победа может быть "достигнута" не обязательно в 2023, но позже

С момента начала разрекламированного украинского контрнаступления прошло 30 дней, а реальных успехов на ЛБС, кроме занятых и переходящих по 10 раз из рук в руки разрушенных сёл - нет. Поэтому западная пресса начала "конструировать" домыслы, когда "победа Украины" всё-таки состоится. И вот к чему они пришли в виде мнения американского издания 19FortyFive.

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Научный работник Пусанского национального университета Роберт Келли для интернет-газеты пишет, что если быстротекущего наступления с глубокими проникновениями в российский тыл не вышло, то Украина "заслуживает" получить второй шанс. И вот уже тогда ВСУ непременно победят ВС РФ. И уж если украинская армия не победит на поле боя, то всё равно Россия проиграет экономически: по мнению профессора РФ "не сдюжит" долгосрочное СВО, которое должно истощить государственную казну.

А между тем "политики-голуби" в западном истеблишменте считают, что наступило идеальное время для дипломатического урегулирования противостояния. Согласно их измышлениям, текущая ситуация на земле явно застопорилась, не давая весомых преимуществ ни одной из сторон. Следовательно, как только США прекратят свой "ленд-лиз" для Украины, то проигрыш последней будет 100%-ым.





Источник фото: iz.ru





Правда и тут Келли считает иначе. Высокопоставленный университетский работник уверен, что за 30 дней ничего страшного для ВСУ не произошло, они (украинская армия) лишь пытаются найти слабые места и уязвимости в оборонительных порядках российской армии. И как только такое место будет найдено, туда и устремится основной бронекулак.

Чего греха таить, сотрудник Пусанского университета ссылается и на недостаточность западной помощи. Где украинской армии не хватает истребительной авиации, ракет с достаточной дальностью полёта, недостаточности снарядов и слишком мало тяжёлых современных танков в войсках. И как "вишенка на торте", западные союзники не дают Киеву добра для нанесения ударов вглубь территории России. Поэтому последняя не боится накапливать резервные силы и в спокойном режиме обеспечивать нужды действующей армии.

В финале своей статьи Келли делает "приговор" всем тем, кто не верит в Украину, в том числе и её победу в боях, тем самым склоняя последнюю к мирному разрешению конфликта. Таких господ профессор "записал" в явных помощников "путинской России".

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Подытожил же свое мнение он фразой про "второй шанс", когда Украина пусть победит не в том году, но победит "несколько" позже. Правда когда точно, он, как и Арестович, не стал конкретизировать.