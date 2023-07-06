Неужели время серьёзных подарков для Украины прошло?

Западная коалиция стран в беспрерывном режиме отправляют на Украину военную технику, в том числе современные танки. И дело уже стало за самолётами, точнее пока лишь обещаниями. Но дальше тех самых "когда-нибудь потом" дело не заходит.

реклама

Как информирует федеральное немецкое издание Bild, в ФРГ вспыхнул хороший такой скандал, связанный с истребителями Eurofighter. Изначально современная воздушная техника должна была быть передана в ВСУ, но потом всё по-быстрому "переиграли". И вот в правительстве Шольца не моргнув глазом реактивные машины уже пытаются продать Саудовской Аравии.

Разумеется, подобные реверансы сильно не понравились Украине, искренне "не понимающей" почему ни одна из западных стран так и не смогла передать ей необходимые истребители, из-за которых по мнению украинских официальных лиц, контрнаступление буксует.





Eurofighter Typhoon. Источник фото: invoen.ru







Для украинской стороны вся ситуация осложняется ещё и тем, что Германия не только не начала процесс отправки самолётов в ВСУ, но и немецкие инструкторы не собираются пока что обучать украинских пилотов, сообщает Bild. А ведь закрома немецких аэродромов ломятся от примерно 140 истребителей Eurofighter.

И как деланно возмущаются в федеральной германской прессе, немецкое правительство сейчас делает только те вещи, за которые она получит полновесную оплату: Саудовская Аравия в отличие от бедной Украины, платит быстро и хорошо.

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Но как тонко замечает газета, не только Германия "скупится" на воздушную технику: под амбарным замком и самолёты большинства государств НАТО, не желающих экспортировать свои образцы истребителей на Украину.