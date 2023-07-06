Западная коалиция стран в беспрерывном режиме отправляют на Украину военную технику, в том числе современные танки. И дело уже стало за самолётами, точнее пока лишь обещаниями. Но дальше тех самых "когда-нибудь потом" дело не заходит.
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Как информирует федеральное немецкое издание Bild, в ФРГ вспыхнул хороший такой скандал, связанный с истребителями Eurofighter. Изначально современная воздушная техника должна была быть передана в ВСУ, но потом всё по-быстрому "переиграли". И вот в правительстве Шольца не моргнув глазом реактивные машины уже пытаются продать Саудовской Аравии.
Разумеется, подобные реверансы сильно не понравились Украине, искренне "не понимающей" почему ни одна из западных стран так и не смогла передать ей необходимые истребители, из-за которых по мнению украинских официальных лиц, контрнаступление буксует.
Eurofighter Typhoon. Источник фото: invoen.ru
Для украинской стороны вся ситуация осложняется ещё и тем, что Германия не только не начала процесс отправки самолётов в ВСУ, но и немецкие инструкторы не собираются пока что обучать украинских пилотов, сообщает Bild. А ведь закрома немецких аэродромов ломятся от примерно 140 истребителей Eurofighter.
И как деланно возмущаются в федеральной германской прессе, немецкое правительство сейчас делает только те вещи, за которые она получит полновесную оплату: Саудовская Аравия в отличие от бедной Украины, платит быстро и хорошо.
Но как тонко замечает газета, не только Германия "скупится" на воздушную технику: под амбарным замком и самолёты большинства государств НАТО, не желающих экспортировать свои образцы истребителей на Украину.