А разговоров-то было про контрнаступ

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Российские оборонительные линии остаются неприступными ещё по одной причине: в украинской армии наблюдается острый дефицит танков и бронетехники. О том почему по ещё одной "миллионной" причине у ВСУ ничего не вышло с летним контрнаступлением, попробовало рассказать американское издание Wall Street Journal.

реклама





Источник фото: iz.ru





У WSJ есть информация из первых рук: украинский офицер с полевым позывным "Владос" раскрыл почему российские блиндажи и окопы до сих пор не взяты ВСУ. Например для прорыва к этим самым русским брустверам и ДОТам, их нужно непременно обстрелять из чего-то тяжёлого. А уж после попытаться добраться до полевых укреплений на бронетехнике.

Казалось бы всё просто: обстреливай да заводи мотор какого-нибудь американского "Брэдли" или на худой конец ненавистного французского AMX-10RCR и "забирай" себе русские укрепления. Но. У украинских бойцов слишком мало БМП, БТР и иной бронетехники. Да и обстреливать бетонные бункера российской армии уже практически и нечем. Вот так вот бери и штурмуй, пожаловался командир украинского мотострелкового подразделения Вадос.

Но есть ещё одна "проблемка": все эти штурмы закончились лишь неудачными попытками взять стремительным натиском окопы ВС РФ, а за этим тянется шлейф потерь в живой силе. Например, практически каждый рейд на русские позиции заканчивается потерями в десятки солдат ВСУ.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

И когда уже нет больше сил идти в наступ, тут как нельзя кстати "подсуетился" Белый дом, решивший что запрещённые большинством развитых стран кассетные боеприпасы помогут исправить ситуацию в поле. Разумеется жертвы среди гражданского населения от таких снарядов не сильно волнуют обитателей Белого дома, так как всё никак не удаётся выяснить кому принадлежал белый "неизвестный" порошок, подозрительно похожий на высокоочищенный кокаин.