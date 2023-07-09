Но это другое, как сообщает компания "20th Century Studios"

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Кассетные боеприпасы, будучи переданные Украине, маякуют всему миру, что ВСУ не получили превосходства над российской армией на поле боя, точнее сами испытывают большие проблемы. Об этом вышла новостная заметка репортёра Sky News Марка Стоуна.

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Журналист пишет, что весеннее контрнаступление ВСУ, с каждым новым месяцем всё никак не начинаясь, трансформировалось в летнее контрнаступление. А последнее лучше бы и не начиналось вовсе: армейская группировка Украины остро нуждается в наземной артиллерии, но и получить её очень сложно хотя бы по той простой причине, что "больших пушек" мало как у самих США, так и других западных стран. Запасы артиллерии стремительно заканчиваются.





Источник фото: sila-rf.ru







А если разобраться с отправкой кассетных боеприпасов Украине, то тут возникает некий когнитивный диссонанс: государство, называющее себя оплотом демократии и всяческих свобод, вдруг становится свободным от "предрассудков" и полно решимости просто закрыть глаза на передачу украинской армии запрещённого большинством стран вооружения.

Но с другой стороны, какое дело Белому дому на статистику компании Landmine and Cluster Munition Monitor, заявляющей, что 97% жертв кассетных боеприпасов приходится на мирных граждан?

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И это тот самый случай, считает журналист, что Америка с наибольшей вероятностью утратит своё моральное превосходство.