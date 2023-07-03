По мнению военнослужащих ВСУ у колёсной машины множество проблем

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На французские AMX-10RC обрушилась волна критики со стороны украинских военных. По их заявлениям бронетехника пятой республики не готова к боевым действиям по двум причинам: слабая броня значительно увеличивает шанс поражения экипажа, а ходовая часть постоянно ломается. Своим мнением с французским изданием Agence France-Presse поделились бойцы ВСУ.

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Так украинские солдаты считают колёсные танки AMX-10 совсем не попадающими под определение классического танка. В AMX невозможно наступать из-за лёгкой брони, не защищающей даже от осколков крупного калибра, а плохие дороги стали для такого "танка" непреодолимым препятствием.





Источник фото: Rg.ru





И уже офицер-морпех 37-й бригады поведал историю, в которой экипаж "десятки" просто отправился на тот свет от близкого разрыва российского 152-мм снаряда. Осколки прошли сквозь броню AMX-10 навылет, на пути своём поразив всех членов экипажа.

Что касается чисто технических поломок, то коробка передач оказалась слишком "нежной" и её постоянно заклинивает. В особенности в местности без дорог.

Мысль для размышления: в самой Франции AMX-10RC повсеместно списываются и заменяются на БРМ Jaguar.

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И по сообщению военкора Руденко на днях российские военные заполучили колесный танк AMX с запасом снарядов 105x527R, Тем самым в скором будущем французская колёсная техника может применяться уже против ВСУ.