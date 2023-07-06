Американские стражи порядка скорее всего не смогут найти человека, который смог пронести в Белый дом белый порошок, подозрительно напоминающий кокаин. О том, что расследование по "какой-то" невыясненной причине застопорилось, разузнала газета Politico, сославшись на анонимного информатора, работающего в правоохранительной системе США.
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Как сообщается, сложность и практически невозможность найти виновного в появлении запрещённого вещества заключается в том, что западной части Белого дома появляется большое количество людей. И даже наличие камер наблюдения не гарантирует положительный результат в поиске виновного. Если конечно правонарушитель не размахивал бы пакетиком с химическим веществом белого цвета прямо перед объективами следящих устройств.
Источник фото: 5-tv.ru
Предыстория сей ситуации такова: на выходных, точнее в воскресенье, секретная служба обнаружила вещество белого цвета, оказавшиеся обычным кокаином. Сообщается что сильнодействующий компонент был найден во время регулярного обхода помещений сотрудниками спецслужбы.
И вот ещё одна деталь: намедни в Белый дом с визитом приходил Хантер Байден, сын действующего президента, имеющий славу любителя "запрещёнки", в том числе наркотиков.
А вот по версии нашего Дмитрия Анатольевича, кокаин предназначался для "киевского малыша" в Киеве. Правда кто это такой, Зампредседателя Совета безопасности РФ не стал уточнять.