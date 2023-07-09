А вот F-16 никто передавать не спешит

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Западные страны продолжают снабжать украинскую армию советской техникой: до новой черёд пока не дошёл, либо она поставляется в строго ограниченных рамках и с прямым запретом использования на передовой, последнее касается британских ОБТ Challenger 2.

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Так Польша решила отдать Украине не менее десятка ударных вертолётов Ми-24, сделанных ещё в Советском Союзе. До этого момента о передаче этого "подарочного набора" ничего не было известно, первой "раскопало" новость издание The Wall Street Journal.





Источник фото: anna-news.info







И по словам премьер-министра польской республики Матеуша Моравецкого, властные структуры Италии и Польши поддержат заявку на предоставление официальному Киеву гарантий безопасности во время проведения июльского саммита НАТО в столице Литвы.

А тем временем государства, входящие в военно-политический альянс НАТО, отказались предоставить украинской армии американские F-16 до момента окончания контрнаступления ВСУ. Последние будут переданы Украине лишь после успешных действий военнослужащих на поле боя, рассказал генерал Роб Бауэр.

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Сами же старшие офицеры украинской армии рассказывают, что успехи их крайне ограничены, а НАТО просто "прикрыло" краник военных поставок.