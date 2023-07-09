Западные страны продолжают снабжать украинскую армию советской техникой: до новой черёд пока не дошёл, либо она поставляется в строго ограниченных рамках и с прямым запретом использования на передовой, последнее касается британских ОБТ Challenger 2.
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Так Польша решила отдать Украине не менее десятка ударных вертолётов Ми-24, сделанных ещё в Советском Союзе. До этого момента о передаче этого "подарочного набора" ничего не было известно, первой "раскопало" новость издание The Wall Street Journal.
Источник фото: anna-news.info
И по словам премьер-министра польской республики Матеуша Моравецкого, властные структуры Италии и Польши поддержат заявку на предоставление официальному Киеву гарантий безопасности во время проведения июльского саммита НАТО в столице Литвы.
А тем временем государства, входящие в военно-политический альянс НАТО, отказались предоставить украинской армии американские F-16 до момента окончания контрнаступления ВСУ. Последние будут переданы Украине лишь после успешных действий военнослужащих на поле боя, рассказал генерал Роб Бауэр.
Сами же старшие офицеры украинской армии рассказывают, что успехи их крайне ограничены, а НАТО просто "прикрыло" краник военных поставок.