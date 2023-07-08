Ещё никогда служба инженерным работником F-16 на земле не была столь опасной

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

На государственном уровне западные страны на полном серьёзе рассуждают о передаче F-16 украинской армии. И тут следует однозначный вывод: наземный персонал по обслуживанию американских истребителей станет законной целью и даже самой желанной для ударов со стороны российской армии. Об этом напоминает Newsweek ссылаясь на беседу с замглавы Киберкомандования США, отставным трёхзвёздным генералом Чарли Муром.

реклама

Генерал-лейтенант объяснил, что F-16 нуждается в базах для полётов. И на этом пространстве в обязательном порядке должны находиться специалисты из блока НАТО или западных стран. И как сообщает практика военных конфликтов, наземный обслуживающий персонал - приоритетная цель для атак ВС РФ. Возможно какая-нибудь русская ракета станет первым "встречающим" первого автобуса с такими кадрами, предполагает генерал в отставке.





Источник фото: inosmi.ru





А пока этот автобус с иностранными специалистами даже не доехал, на Западе пусть и говорят всё больше об истребителях для украинской армии, воз и ныне там: действующий адмирал НАТО Роб Бауэр изрёк, что американскую воздушную машину ВСУ не получит до окончания украинского контрнаступления. Но не забыл он же посыпать и соли на рану, заявив о крайне тяжёлом передвижении украинских военнослужащих вперёд на ЛБС,

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Как видится сейчас, не помогли мольбы и Залужного: истребители всё по-прежнему никто не собирается передавать украинской армии.