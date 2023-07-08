На государственном уровне западные страны на полном серьёзе рассуждают о передаче F-16 украинской армии. И тут следует однозначный вывод: наземный персонал по обслуживанию американских истребителей станет законной целью и даже самой желанной для ударов со стороны российской армии. Об этом напоминает Newsweek ссылаясь на беседу с замглавы Киберкомандования США, отставным трёхзвёздным генералом Чарли Муром.
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Генерал-лейтенант объяснил, что F-16 нуждается в базах для полётов. И на этом пространстве в обязательном порядке должны находиться специалисты из блока НАТО или западных стран. И как сообщает практика военных конфликтов, наземный обслуживающий персонал - приоритетная цель для атак ВС РФ. Возможно какая-нибудь русская ракета станет первым "встречающим" первого автобуса с такими кадрами, предполагает генерал в отставке.
Источник фото: inosmi.ru
А пока этот автобус с иностранными специалистами даже не доехал, на Западе пусть и говорят всё больше об истребителях для украинской армии, воз и ныне там: действующий адмирал НАТО Роб Бауэр изрёк, что американскую воздушную машину ВСУ не получит до окончания украинского контрнаступления. Но не забыл он же посыпать и соли на рану, заявив о крайне тяжёлом передвижении украинских военнослужащих вперёд на ЛБС,
Как видится сейчас, не помогли мольбы и Залужного: истребители всё по-прежнему никто не собирается передавать украинской армии.