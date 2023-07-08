Украинскому "оператору ПВО" не хватило умений, а конструктору технических знаний

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Пока российские БПЛА практически беспрепятственно бороздят украинское небо, в ВСУ не сидят сложа руки, пытаясь подключать к борьбе как относительно актуальные установки ПВО, так и откровенно говоря устаревшие решения, в том числе и западного образца.

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Чехия передала украинской армии Toyota Land Cruiser 70, вооружённые "спаркой" из 14,5-мм КПВ. Не пожалели оснастить так называемую техничку и тепловизорами, но явных успехов не задокументировано.

Но есть в загашнике украинского "военного гения" куда более сумрачные изобретения, которым возможно лучше находиться в кадре какого-нибудь постапокалиптического боевика, нежели на вооружении считающей себя современной армии.





Источник фото: скриншот из видео vk.com





Речь идёт как о тех же спаренных "Максимах" в версии 1940 года, оснащённых прожекторами.

Не могут похвастаться и результативными стрельбами такие же старички как ДП образца 1927 года, так же неспособные сбить быстролетящие малоразмерные воздушные объекты, под которыми подразумеваются БПЛА.

Но есть и настоящие "уникумы", в отличие от промышленных образцов сверху, являющиеся настоящей хэндмейд-продукцией. Других слов не подберёшь, рассказывая о шестиствольной установке из АК-74, сконструированной украинскими "оружейниками". Кроме того, совсем не добавляет меткости многоствольной конструкции и неумение, а точнее незнание украинским "оператором ПВО" базовых знаний зенитной работы, таких как упреждающая стрельба по скоростной воздушной цели. Поэтому российский БПЛА спокойно полетел "по своим делам" под изумлёнными взорами украинских наблюдателей.





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Куда лучше отрабатывает промышленная модернизация, когда танк российских сил справился со взрывом под гусеницами мощной мины, сохранив жизнь своему экипажу.