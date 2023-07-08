Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Украинские бойцы собрали установку из шести автоматов АК-74, но сбить российский дрон не удалось
Украинскому "оператору ПВО" не хватило умений, а конструктору технических знаний
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
43" TV Philips дешевле 20 тр
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
-30% на 65" 4K Xiaomi Mi TV

   Пока российские БПЛА практически беспрепятственно бороздят украинское небо, в ВСУ не сидят сложа руки, пытаясь подключать к борьбе как относительно актуальные установки ПВО, так и откровенно говоря устаревшие решения, в том числе и западного образца.

реклама

   Чехия передала украинской армии Toyota Land Cruiser 70, вооружённые "спаркой" из 14,5-мм КПВ. Не пожалели оснастить так называемую техничку и тепловизорами, но явных успехов не задокументировано. 

   Но есть в загашнике украинского "военного гения" куда более сумрачные изобретения, которым возможно лучше находиться в кадре какого-нибудь постапокалиптического боевика, нежели на вооружении считающей себя современной армии.


Источник фото: скриншот из видео vk.com


   Речь идёт как о тех же спаренных "Максимах" в версии 1940 года, оснащённых прожекторами. 

   Не могут похвастаться и результативными стрельбами такие же старички как ДП образца 1927 года, так же неспособные сбить быстролетящие малоразмерные воздушные объекты, под которыми подразумеваются БПЛА. 

   Но есть и настоящие "уникумы", в отличие от промышленных образцов сверху, являющиеся настоящей хэндмейд-продукцией. Других слов не подберёшь, рассказывая о шестиствольной установке из АК-74, сконструированной украинскими "оружейниками". Кроме того, совсем не добавляет меткости многоствольной конструкции и неумение, а точнее незнание украинским "оператором ПВО" базовых знаний зенитной работы, таких как упреждающая стрельба по скоростной воздушной цели. Поэтому российский БПЛА спокойно полетел "по своим делам" под изумлёнными взорами украинских наблюдателей.


рекомендации
в ДВА раза подешевел TV Philips 43"
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
43" TV Philips дешевле 20 тр
-40000р на iPhone 14 Pro
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Круто подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

   Куда лучше отрабатывает промышленная модернизация, когда танк российских сил справился со взрывом под гусеницами мощной мины, сохранив жизнь своему экипажу.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#всу #ак-74
Источник: rg.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Полковник Макгрегор: Зеленский совершил глупую ошибку, требуя больше оружия
ВСУ смастерили миниган из 6 АК-74 и показали видео стрельбы
ABC: многие бойцы ВСУ убиты, тысячи ранены в результате контрнаступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава Херсонской области заявил, что Каховского водохранилища больше нет
21
Вагнер сохранил возможность действовать в Украине
13
Как США зарабатывают на Германии и Франции и как Польша и Чехия получают миллиарды за помощь Украине
1
Запад: AMX-10 отлично показали себя в боях с повстанцами, но они не предназначены для борьбы с T-90M
7
Аналитики Bitfinex прогнозируют возвращение фазы роста биткоина
+
Буданов признал, что окно возможностей для достижения ВСУ успеха на поле боя закрывается
4
В ходе обысков стало известно, что Пригожин является Героем России, ДНР и ЛНР
5
Запад объяснил малую эффективность AMX-10RCR: "Ранее машина использовалась только против повстанцев"
11
Рогозин: российские бойцы обнаружили и доставили в тыл британскую крылатую ракету Storm Shadow
+
3 российских истребителя Су-35 перехвалили 3 американских ударных дрона MQ-9 Reaper над Сирией
1
Контрабандист пытался пронести на себе 420 SSD, но его задержали на таможне
3
В США создаются мемы про кокаин в Белом доме, а Трамп прямо обвинил в появлении порошка Байденов
+
Западная пресса: Конфликт на Украине развеял все иллюзии о современных боевых действиях
4
Хакеры «Солнцепёк» удалили базу данных призывников Украины, поставив под угрозу всеобщую мобилизацию
4
Мемы с Пригожиным стремительно набирают популярность
6
Совбез ООН зачем-то допустил Украину к участию в заседании по иранской ядерной программе
+
Найденное в Норвегии месторождение фосфатов обеспечит мировую потребность в батареях на 50 лет
2
В Минобороны Британии рассказали о суперэффективной тактике минирования армии РФ «Земледелие»
+
Windows 12 может быть представлена в 2024 году с плавающей панелью задач
2
Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked состоится 26 июля
+

Популярные статьи

Выбираем игровой ноутбук летом 2023 года — 10 лучших моделей, от бюджетных до топовых
3
Купил новую видеокарту Peladn RX 580 на 8Gb - ТОП за свои деньги
60
Аналитика действий Евгения Пригожина и предложения немцев о разделе Украины
40
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
6
Тестирование SSD накопителя Netac N600S (NT01N600S-512G-S3X)
3
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 1
6
Развод и фейковые аккаунты на сайтах знакомств
13
Подборка из шести фильмов про виртуальную реальность
5
Спасение рядового Matrox G100, или о том, как я на видеокарте BIOS шил
7
Как мне чинили по гарантии разъем питания на RTX 3080 Gigabyte
10

Сейчас обсуждают

хахахер
03:58
марс говно,пастила живая.Убирайте этих
Производитель Bounty, Milky Way, Twix, и Skittles отправил минимум 25,5 млн долларов донатов для ВСУ
User Userovich
03:41
Это бомж уровень) 5600х3д гораздо бодрее 5500
Лучший игровой процессор для бережливых геймеров AMD Ryzen 5 5600X3D поступил в продажу
Тилька Шмидт
03:40
Естественно, об этом все здравомыслящие говорили(даже если они отрицательно относились к организации музыкантов) В нынешних реалиях нельзя допустить развала ЧВК Вагнер, даже после тех событий которые ...
Вагнер сохранил возможность действовать в Украине
Тилька Шмидт
03:32
Как быстро вы переобуваетесь)))))
Пользователи активно обсуждают найденные при обыске фото Пригожина в разных костюмах
Вадим Маракулин
03:32
Именно об этом водохранилище шла речь в старом фильме с участием артиста Андреева? Тогда уже начали думать о экологии и о забивании земель, и вот тебе, разрушили до основания, а затем кто был ничем то...
Глава Херсонской области заявил, что Каховского водохранилища больше нет
Анатолий Федоров
03:26
Как я понял Буданов и Залужный воскресли, а уничтоженные "финские" леопарды глохнут в 35 градусную жару на полях незалежной. Чудеса да и только.
Контрабандист пытался пронести на себе 420 SSD, но его задержали на таможне
Надежда Непша
02:57
Все идет к логическому завершению. А они пусть дальше врут про свое контрнаступление. Смешно от потугов Запада с Америкой: столько денег втюхали, а воз и ныне там . На сколько же сильна ненависть к р...
Контрабандист пытался пронести на себе 420 SSD, но его задержали на таможне
Даниил Лавкрафт
02:52
Скупой (тупой) платит дважды (гораздо чаще). Странная у вас жаба однако
GeForce RTX 5090 выйдет в конце 2025г – собираем ПК на GeForce RTX 4090 на 3-5 лет
Даниил Лавкрафт
02:50
"Башой телек" как я понимаю больше чем 60 гц слайдшоу не выдаёт, я полагаю?
GeForce RTX 5090 выйдет в конце 2025г – собираем ПК на GeForce RTX 4090 на 3-5 лет
Даниил Лавкрафт
02:49
А если у человека 16К 1000hz? Тогда-то что?
GeForce RTX 5090 выйдет в конце 2025г – собираем ПК на GeForce RTX 4090 на 3-5 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем