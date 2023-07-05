И даже отказался осмотреть предполагаемые "осколки"

Раздосадованный украинский министр обороны Алексей Резников в своём интервью для газеты Financial Times рассказал, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не захотел верить в перехват российского "Кинжала" Украиной.

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Во время майских событий отечественное оборонное ведомство проинформировало, что атакой гиперзвуковой ракеты "Кинжал" были выведены из строя пять ПУ ЗРК "Patriot" и многофункциональная РЛС. Армейское командование США же заявило, что "всё было не так", а американский передовой ЗРК смог сбить российский "Кинжал".





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Но китайский спецпредставитель Ли Хуэй не очень-то в этот рассказ поверил, сообщил Резников. После чего последний попросил остаться на подольше и ознакомиться якобы с "вещественными доказательствами". Но высокий гость из Поднебесной не стал слушать, а просто покинул Киев.

По словам же Резникова, в результате успешных действий ПВО ВСУ Россия "потеряла" не менее десятка "Кинжалов".

В МО РФ ещё раз объяснили, что по заявленным техническим характеристикам с помощью "Пэтриот" сделать это невозможно.

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А если посмотреть в тот же март, то "оказывается" по словам официального представителя командования ВВС Украины Юрия Игната, силы ВСУ ещё не научились сбивать как "Искандер-М", Х-22, так и в особенности гиперзвуковые "Кинжалы".