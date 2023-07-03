Пока некоторые украинские военные сознательно выводят из строя немецкие танки Leopard, дабы не очутиться на "передке", БМП М2 Bradley ODS-SA самостоятельно сумевшим доехать до линии ЛБС, повезло гораздо меньше. От одной такой машины после попадания чего-то "тяжёлого" из российского вооружения остались только "ножки да рожки", а точнее обгоревший корпус и башня с пушкой, отлетевшая на несколько десятков метров. Данная гусеничная машина принадлежала 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
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Источник фото: скриншот из видео
За время июньских боёв, проведённых в летнем украинском контрнаступлении, бригада лишилась до четверти всех Брэдли: из сотни всех поставленных единиц потерянными безвозвратно оказались 25 машин. Они либо выгорели дотла, либо как экземпляр выше, разлетелись по округе, и это несмотря на существенный вес всей машины. Что в корне противоречит озвученной раньше украинскими источниками о высокой доле выживаемости экипажа таких машин даже после попадания танкового снаряда. Хотя если сравнивать БМП американцев с французским колёсным "танком" AMX-10RC, то последний не способен устоять даже после разрыва российского 152-мм снаряда поблизости, не говоря уже о прямом попадании.