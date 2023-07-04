Удивительное приключение случилось во Львове. В особенности для депутатов Львовского областного совета, которые вместо рутины на заседании государственного органа увидели не повестку на день, а повестки на службу в ВСУ, "любезно" раздаваемые представителями территориального центра комплектования, больше известными в украинском народе как старые-добрые военкомы.
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О нежданной встрече с работниками местного военкомата рассказал депутат Йосиф Сытник.
Местный политик заявил, что документ представителям народа вручили чуть загодя совместного пленарного собрания по поводу насущных проблем.
Михаил Байтала. Источник фото: google.com
Если подумать, то причин для подобного мероприятия лишь две: либо у ВСУ слишком мало личного состава и присутствует ощутимый кадровый голод, либо что наиболее вероятно, раз нет побед на передовой, то они должны быть хотя бы в тылу. И вот подобной нехитрой "рекламной акцией" офис Зеленского и пытается поднять моральный дух и веру в официальную власть украинского народа.
Зато теперь можно честно рассказывать, что даже депутаты мобилизуются в ВСУ "несмотря" на всю силу своих депутатских корочек.
Разумеется, даже если львовских народных служителей народа и призовут, то уважаемые со всех сторон представители местного совета вряд ли поедут служить дальше чем за пределы Львовской области, занимая такие важные тыловые должности.
А меж тем в России неназванный чиновник из правительства РФ уже успешно попал из ПТРК "Метис" в мишень с двух километров, тем самым "пройдя ускоренный курс" оператора-наводчика противотанкового комплекса.