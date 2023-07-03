Захотевший остаться анонимным высокопоставленный член правительства в течение короткого промежутка времени получил навыки оператора противотанкового комплекса "Метис" и поразил из него удалённую цель.
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На всё про всё у чиновника ушло 15 минут, именно за это время госслужащий получил азы управления ПЗРК, отметил представитель АО "КБП" Михаил Андреев, чья фирма занимается производством противотанкового комплекса второго поколения в составе холдинга "Высокоточные комплексы".
Усовершенствованная версия "Метиса" - "Метис-М" (1992). Источник фото: rusarmy.com
Как только правительственный функционер прошёл короткий инструктаж у опытного офицера, он сразу подошёл к позиции с установкой и совершил выстрел. Сам комплекс был предварительно подготовлен и установлен заранее. Мишень-цель же находилась на удалении от стрелка на расстоянии в 2000 метров и была успешно поражена.
Переносной ПТРК "Метис" был создан ещё в Советском Союзе тульским КБ Приборостроения в 1978 году. Наведение на цель происходит с участием оператора по проводам. Поражаются как стационарные объекты, так и подвижные цели, передвигающиеся со скоростью до 60 км/ч.