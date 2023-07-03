Под Новодонецк пойдешь - в яму попадешь

Колёсный танк, который так не нравится украинским военнослужащим, в своё распоряжение заполучили российские бойцы. Что интересно, AMX-10RС достался российским военным без единого выстрела и с целым боекомплектом. Историю поведали бойцы группы "Каскад", захватившие колёсную машину без стрельбы и пыли: украинские танкисты оставили танк, просто скрывшись в неизвестном направлении.

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Само событие развернулось на линии ЛБС под Новодонецком, где откровенно говоря, дела у украинской армии складываются не самым лучшим образом. И действительно, в этой местности на вечную стоянку отправилась как украинская техника родом из советского прошлого, так и западная, современная и не очень. Чего не скажешь об этом конкретном экземпляре AMX-10, оставшимся самым целым: он смог обойти все мины, избежать попадания ракеты и тяжёлого российского снаряда. А всё потому что не сумел добраться непосредственного до места боёв, возможно из-за неприспособленности к местному грунту.





Боец "Каскада" с застрявшим танком. Источник фото: скриншот из видео





Российские бойцы, бывшие очевидцами боя, рассказали, что танк хотел отступить, но попал в яму и не смог выбраться самостоятельно. Поэтому украинские солдаты решили покинуть машину и отступить. Причём отход пешим ходом совершался в большой спешке - внутри все снаряды остались нетронутыми. Колёсный танк даже ни разу не выстрелил.

Но новому трофейному экземпляру военнослужащие "Каскада" радоваться не спешат: тонкостенная машина со слабой проходимостью и посредственным вооружением может лишь доставить проблем российскому отряду. Да и не зря в англоязычной википедии у французского AMX-10RС нет никакого определения со словом танк, там он относится к скорее БТР.

К слову, это не первый "француз" к которому российские военные получили доступ из-за неудавшегося украинского контрнаступления.





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