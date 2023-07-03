Иначе говоря, ваши ожидания - ваши проблемы

Теоретик военного дела Дуглас Макгрегор рассказал, что промахи Владимира Путина ничто по сравнению с провалами Запада по поводу оценки возможностей России. И начало российской спецоперации на Украине, как и её текущее состояние ничего не поменяли.

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Мнение США и их союзников о состоянии РФ оказались от самого начала до конца ложными и несоответствующими реальному положению дел. Взять хотя бы российскую экономику, где чуть ранее её с иронией называли "большой бензоколонкой": отсталой и способной рухнуть лишь от малейшего воздействия западных санкций. Всё это относилось не только к экономическому развитию и потенциалу, но и об промышленном и научно-техническом аспектах. И где эти суровые западные аналитики и не менее апокалиптические сбывшиеся предсказания?

Теперь же по данным всё той же американской разведки, заводы и фабрики РФ запущены в режиме 24\7. И производят не кучу цветной резаной бумаги, а вполне себе материальные оружие, боеприпасы и ракеты. Но западные эксперты совсем недавно вторили совсем иное: например о скорейшем опустении арсеналов и складов российского оружия.





Источник фото: 5-tv.ru







А про фейковую "изоляцию" не смеётся только ленивый: даже сами американцы с сожалением констатируют, что на стороне самой большой страны в мире осталась большая часть планеты Земля.

Экс-полковник объявил и о сплочённости российского общества, где к людям любой национальности относятся лояльно и дружелюбно.

Особо отметил консультант по военно-политическим вопросам чеченцев, которых назвал превосходными солдатами.

Поэтому резюмирует Макгрегор, сплоченность российского общества и государства заметно сильней и прочней чем в самих США. Где внутренняя фронда и противоречия куда больше ощущаются, чем "московских землях".

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И о раздорах: Польша и Германия не могут договориться о ремонте немецких танков "Леопард", повреждённых в ходе СВО.