Беспорядки и погромы, начавшиеся во Франции во время умышленной гибели от рук местного полицейского 17-летнего подростка, прокомментировал украинский журналист Дмитрий Гордон. По его мнению это сделала Россия. Но не напрямую.
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И как считает украинский журналист, живущий почему-то в Нью-Йорке, РФ в течение 2000-х и 2010-х годов провела блестящую и невообразимо грандиозную спецоперацию в Европе. Целью мероприятия было наводнить ЕС сотнями тысяч нелегальных мигрантов африканского и азиатского происхождения.
Не обошлось и без слова "демократия", под которую якобы Россия и заложила мину замедленного действия в Европе.
Источник фото: inosmi.ru
Сложно сказать, смеялся ли сам Гордон за кадром после сказанного, но как действующий журналист он мог бы "поглубже" погрузиться в предысторию вопроса. Так как если это сделать, "внезапно" выяснится, что бомбардировки и акты прямых боевых действий, в том числе и на африканском континенте, как раз таки и поспособствовали "большому переселению" как с африканского континента, так и с части Азии. Ирак, Сирия, Ливия не дадут соврать.
А вот французским полицейским не до изучения исторических хроник, где 45 тыс. служителей правопорядка повторно мобилизованы для охраны общественного порядка и в попытках хоть как-то обуздать массовые беспорядки, где проявляют себя, в том числе и подростки.