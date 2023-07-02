До двух лет тюрьмы и штраф в 30 тыс. евро могут получить родители, чьи дети возрастом от 13-ти до 14-ти лет принимают участие в беспорядках во Франции. С таким заявлением обратился к французам глава министерства юстиции Эрик Дюпон-Моретти.
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Министр рассказал, что у французских родителей есть не только базовые права, но и такие же обязанности. И в соответствии с законом, родители, не занимающиеся воспитанием своих отпрысков, позволяющие им гулять ночью, могут "удостоиться" 2-летнего тюремного срока, вдобавок получив крупный штраф в 30 тыс. евро.
Источник фото: gazeta.ru
Напомнил высокий правоохранительный чиновник и о помощи государства родителям, но прежде всего, в плохом поведении подростков различного возраста должны разбираться родители.
В пятницу уже министр внутренних дел пятой республики Жеральд Дарманин озвучил журналистам информацию о среднем возрасте задержанных: по подсчёту аналитической службы французской полиции он равен 17 годам. Но в уличных погромах принимают участие и дети много младше искомого возраста. Полиция фиксировала случаи, когда в беспорядках принимали участие 13-летние подростки.
Напомним, массовые беспорядки во Франции начались после умышленного рокового выстрела 38-летнего сержанта в 17-летнего подростка, не имеющего прав на управление автомобилем.