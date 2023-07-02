После похорон Наэля Мерзука, застреленного французским полицейским во вторник у мечети образовалась большая группа людей. Траурное действие сопровождалось криками "Справедливость для Наэля".
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А тем временем на самой фешенебельной улице Парижа Елисейские поля, бутики и магазины предпринимают повышенные меры безопасности в канун пятой ночи беспорядков. Монтажники устанавливают средства защиты и бронированные ставни на витрины.
Пока рабочие заняты мерами по повышению "выживаемости" стационарной частной собственности, местные погромщики развлекают себя выкидыванием машин с многоуровневых стоянок прямо на улицу.
Источник фото: google.com
Согласно полицейской статистике, предоставленной министром финансов Франции Брюно Ле Мэром, не менее 700 торговых точек, таких как рестораны, магазины, супермаркеты и отделения банков, были опустошены и разграблены. А для скрытия следов преступлений некоторые из них подверглись акту сожжения. И горе тем, кто не застраховал свои заведения.
А между тем в полиции обнародовали статистку по возрастному составу всех задержанных: оказывается не менее 30% относятся к несовершеннолетним правонарушителям.
Источник фото: bbc.com
Тем временем самый главный полицейский Франции, министр МВД Жеральд Дарманин, предоставил данные об внеочередном призыве на работу 45 тыс. полицейских и жандармов на вечернее субботнее патрулирование улиц.
Основными пострадавшими городами считаются Лион и Марсель, в которых и развернётся так называемая Восьмая рота республиканской безопасности (CRS 8), способная с высокой эффективностью бороться с насилием в городских агломерациях, пишет французское издание Le Progres.
Макрона же призывают вести в стране чрезвычайное положение, так как некоторые из уличных мародёров получили доступ к винтовкам, украденным из оружейных магазинов. Кроме того поступило сообщение о ранении семи полицейских, сделанных из помпового ружья на улицах Лиона.