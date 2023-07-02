В официальном Киеве хотели от Бразилии получить 450 местных БТР Guaraní в версии санитарной машины. Об оплате речь не шла: последнюю должны были совершить западные страны. Но Бразильский президент сказал "нет", что отозвалось сильным негативом в государствах "развитой демократии", точнее мнении западной прессы.
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И как заметили в испанском издании Infodefensa, Бразилия находится на грани потери международного доверия из-за своего категоричного "нет".
Под "обвинение" в отсутствии желания помогать Украине попали как бывший лидер страны Жаир Болсонару, так и нынешний президент Луис Силва.
Источник фото: i-korotchenko.livejournal.com
Первый в бытность свою верховным главой Бразилии вместо передачи Украине всего необходимого, взял да приехал в Москву. В первопрестольной Болсонару прежде всего интересовали удобрения для местных фермерских хозяйств и помощь русских инженеров в модернизации ядерного оборудования. Заботиться о национальных интересах прежде всего, вместо того чтобы помогать Киеву, такое решение бразильских властей сильно раззадорило журналистов Infodefensa.
Под ядерным оборудованием авторы публикации подразумевали ядерный реактор, который пытаются довести "до ума" в Бразилии вот уже на протяжении десятилетий, дабы установить его на местные АПЛ. Но без внешней помощи это сделать не получается.